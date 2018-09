Die zweite Halbzeit begann mit einem Schock. Abwehrspieler Luke Shaw musste nach Zusammenstoß mit Dani Carvajal vom Platz getragen werden. Shaw, der mit der Vorlage zum 1:0 nach anderthalb Jahren ein starkes Comeback im England-Trikot gegeben hatte, gab später Entwarnung. «Mir geht es gut und ich bin in den besten Händen», schrieb er bei Twitter. «Ich bin ein Kämpfer, also werde ich bald wieder da sein.»

So sah es auch Nationaltrainer Gareth Southgate, der schon vor dem Spiel vor zu hohen Erwartungen gewarnt hatte. «Wir machen uns nichts vor», stellte er klar. «Wir stehen immer noch am Anfang von dem, was wir erreichen wollen. Das war ein harter Test in Sachen Pressing und (gegen) ein Team, das sehr gut im Ballbesitz ist.» England war durch Marcus Rashford nach elf Minuten in Führung gegangen. Die hielt nur zwei Minuten bis zu Saul Nigez' Tor für Spanien. Die Vorlage kam von Rodrigo Moreno, der nach einer guten halben Stunde zum 2:1 traf.

«Wir hätten mindestens ein Unentschieden verdient», fand er nach der 1:2 (1:2)-Niederlage gegen Spanien, bei der ein Tor von Danny Welbeck in der Nachspielzeit aberkannt wurde. Nach dem ersten Auftritt seit dem überraschend guten Abschneiden bei der Fußball-WM sind sich britische Medien und Fans indes einig: Die Three Lions sind zurück auf dem Boden der Tatsachen.

Die Zeitung «Mundo Deportivo» nannte es einen «historischen» Abend, weil es bisher noch keinem Team gelungen sei, England in Wembley nach einem Rückstand noch zu schlagen. Nach dem WM-Chaos - Trainer Julen Lopetegui war vorm Turnierstart gefeuert und durch den unerfahrenen Sportdirektor Fernando Hierro ersetzt worden - kann die spanische Nationalelf jetzt also wieder mit Optimismus in die Zukunft schauen.

Das gilt auch für England - trotz der ersten Pflichtspielniederlage in Wembley seit 2007 (2:3 gegen Kroatien in der EM-Qualifikation) und der dritten Pleite in Serie (nach dem WM-Halbfinale und dem Spiel um Platz drei). Eine solche Negativ-Serie gab es zuletzt vor 30 Jahren.

Doch die Hoffnung in England ist groß, dass Southgates Mannschaft nicht nur eine Lektion erteilt bekommen hat, sondern daraus lernt, selbst wenn das wohl noch ein bisschen Geduld erfordert. «Wir müssen besser werden, in dem, was wir machen», stellte auch Southgate am Samstag klar. «Aber das wird keine leichte Aufgabe». Am Dienstag in Leicester folgt gegen die Schweiz der nächste Test für sein Team.