Chicago (dpa) - Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire den zweiten Sieg innerhalb einer Woche gefeiert.

Chicago gewann 3:0 (1:0) gegen die Colorado Rapids, nachdem erst am vergangenen Samstag Titelverteidiger Seattle Sounders mit 4:1 bezwungen wurde. «Begeistert über den heutigen Sieg und die großartige Mannschaftsleistung», twitterte Schweinsteiger.

Der Serbe Nemanja Nikolic erzielte in der 15. Minute per Kopf das 1:0. Nach der Pause erhöhten David Accam (57.) und wieder Nikolic (74.) zum 3:0-Endstand. Mit zehn Toren aus elf Partien führt Nikolic aktuell die Torjägerliste in der nordamerikanischen MLS an. Schweinsteiger wurde in der 76. Minute ausgewechselt.

Durch den Sieg vor 11 244 Zuschauern baute Chicago die Siegesserie im heimischen Toyota Park auf vier Spiele aus. Mit fünf Siegen und einem Unentschieden ist Fire in dieser Spielzeit zuhause weiter unbesiegt.

«Gerade, wenn wir Spiele wie das 4:1 gegen den Champion des Vorjahres, die Seattle Sounders, gewinnen, gibt uns das einen Schub. Gegen Seattle haben wir zum ersten Mal ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben nicht viele unnötige Fehler gemacht, jeder war in Bewegung. Ein super Gefühl, so ein gutes Heimspiel zu machen», sagte Schweinsteiger der «Bild»-Zeitung über die vorherige Partie.

Chicago rangiert aktuell auf dem vierten Tabellenplatz in der Eastern Conference. Colorado bleibt nach der Niederlage Tabellenletzter im Westen. Fire trifft am Samstag in Washington auf D.C. United.