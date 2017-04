Chicago (dpa) - Bastian Schweinsteiger ist nach seinem ersten Spiel für seinen neuen Verein Chicago Fire in die wöchentliche Top-Elf der nordamerikanischen Major League Soccer gewählt worden.

Der deutsche Fußball-Weltmeister hatte beim 2:2 seines Teams gegen Montreal Impact das 1:0 für Chicago erzielt. Er spielte durch, 87 Prozent seiner Pässe kamen an. Schweinsteiger ist der einzige Fire-Spieler, der ins «MLS Team of the Week» berufen wurde.