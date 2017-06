Foxborough (dpa) - Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit seinem Team Chicago Fire den zweiten Auswärtserfolg der Saison gefeiert. Mit 2:1 (1:0) besiegte die Mannschaft in der nordamerikanischen MLS New England Revolution. Schweinsteiger spielte vor 21 548 Zuschauern durch.

Der serbische Stürmer Nemanja Nikolic brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung. Luis Solignac (61.) erhöhte im zweiten Durchgang auf 2:0. Revolution-Verteidiger Antonio Mlinar Delamea konnte 20-Minuten vor dem Ende noch auf 1:2 verkürzen. Chicagos Nikolic führt nach 16 Spieltagen die Torjägerliste der MLS mit 13 Treffern an.

Mit dem Sieg blieb Chicago auch im achten Ligaspiel nacheinander ungeschlagen. Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang zwei der Eastern Conference. New England ist aktuell auf Platz sieben im Osten. Am kommenden Samstag trifft Chicago im heimischen Toyota Park auf Orlando City SC. Bereits unter der Woche war die Mannschaft aus Illinois in die fünfte Runde des US-amerikanischen Pokalwettbewerbs eingezogen. Mit 1:0 (1:0) besiegte Chicago am Mittwoch den Zweitligisten Saint Louis FC aus der United Soccer League.