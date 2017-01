Premier League Schädelbruch: Hull-Profi Mason operiert

London (dpa) - Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Ryan Mason von Hull City ist nach seiner schweren Kopfverletzung aus dem Ligaspiel beim FC Chelsea operiert worden.

Am Montag besuchten ihn Hull-Kapitän Michael Dawson und weitere Club-Verantwortliche, darunter der Teamarzt, im Krankenhaus. Bei dem Treffen habe Mason bereits über den Vorfall gesprochen, teilte Hull City mit.

Der 25-Jährige hatte in der Partie beim Tabellenführer einen Schädelbruch erlitten, als er mit Chelsea-Verteidiger Gary Cahill zusammengeprallt war. Nach acht Minuten Behandlung wurde Mason vom Platz getragen und in eine Klinik gebracht. «Ryan ist in einem stabilen Zustand und wird voraussichtlich in den kommenden Tagen im Krankenhaus bleiben», hieß es. Sein Zustand solle weiterhin genau beobachtet werden.

Der Club werde zunächst in engem Austausch mit Ryan, seiner Familie und den Mitarbeitern des Krankenhauses bleiben, erklärte Hull City. Im Namen des Mittelfeldspielers und seiner Familie bedankte sich der Verein für die «überwältigende Unterstützung» und die positiven Kommentare in den sozialen Medien und der Presse.

Ryan Mason war vor der Saison von den Tottenham Hotspur nach Hull gewechselt. Sein bislang einziges Länderspiel bestritt Mason im März 2015 in einer Testpartie gegen Italien.