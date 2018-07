Rom (dpa) - Der erste Gegner von Weltfußballer Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin in der italienischen Serie A heißt Chievo Verona.

Vorausgesetzt, der 33-Jährige kommt wie erwartet am ersten Spieltag am 19. August zum Einsatz, spielt der Portugiese mit seinem neuen Verein das erste Mal auswärts. Im ersten Heimspiel am zweiten Spieltag trifft Italiens Rekordmeister Juve auf Lazio Rom.

Das Programm der Liga wurde nun präsentiert. Das erste Derby findet demnach am siebten Spieltag statt, wenn die beiden Hauptstadtclubs Lazio und AS Rom aufeinandertreffen. Am neunten Spieltag treten Inter und AC Mailand gegeneinander an.