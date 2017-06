St. Petersburg (dpa) - Die Fußball-Fans werden auch vor den Spielen beim Confederations Cup auf den rituellen Haka-Tanz der Neuseeländer verzichten müssen.

«Es gibt einen sehr strikten Ablauf vor den Spielen. Es ist eher eine logistische Sache der FIFA», sagte der Verteidiger der All Whites, Michael Boxall, auf die Frage eines russischen Journalisten in St. Petersburg. Im Gegensatz zum Rugby-Team All Blacks hat der martialisch anmutende Haka bei den neuseeländischen Fußballern auch keine Tradition.

Manchmal habe man sich in der Kabine eingestimmt, berichtete Boxall. «Natürlich ist Neuseeland bekannt dafür, und es wäre etwas Einzigartiges und Spezielles für uns, aber die Zeitbeschränkungen der FIFA erlauben es nicht.» Stürmer Shane Smeltz nahm es von der humorvollen Seite. «Sie wollen, dass wir tanzen?», stellte er eine Gegenfrage - um verschmitzt zu beteuern: «Wir sind sehr gute Tänzer.»

Neuseeland startet am 18. Juni beim Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Russland in den Confederations Cup. Weitere Gruppengegner sind Mexiko (21. Juni/Sotschi) und Portugal (24. Juni/St. Petersburg). Der Ozeanien-Meister konnte bislang noch nie ein Spiel beim Konföderations-Turnier gewinnen.