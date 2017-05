Zum vierten Mal in Folge

Salzburg (dpa) - Red Bull Salzburg ist zum vierten Mal in Serie österreichischer Fußballmeister. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen Rapid Wien ist der Titelverteidiger an den verbleibenden drei Spieltagen nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Valentino Lazaro beseitigte mit seinem Tor in der 73. Minute auch die letzten Zweifel am nächsten Triumph der Salzburger. In seiner zwölften Erstliga-Saison feierte der vom Getränkeriesen Red Bull unterstützte Club damit schon zum achten Mal den Meistertitel.

In die Champions League schafften es die Salzburger aber in bislang neun Anläufen nie. Wegen der früheren Verflechtungen mit dem bereits für die Champions League qualifizierten Fußball-Bundesligisten RB Leipzig muss der europäische Dachverband UEFA nun klären, ob beide Clubs in der kommenden Saison für die Königsklasse spielberechtigt sind.