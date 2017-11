Madrid (dpa) - Real Madrid hat mit einem Plichtsieg in der spanischen Fußball-Meisterschaft den Abstand zum Spitzenreiter FC Barcelona nicht weiter anwachsen lassen.

Der Champions-League-Sieger gewann daheim 3:0 (1:0) gegen den Tabellen-Vorletzten UD Las Palmas. Damit liegt Real nach dem elften Spieltag acht Punkte hinter Barcelona und vier Punkte hinter dem FC Valencia auf dem dritten Tabellenplatz. Die Katalanen hatten sich bereits am Samstag mit 2:1 gegen den FC Sevilla durchgesetzt.

Casemiro brachte die Gastgeber in Madrid in der 41. Minute in Führung, nach einem Freistoß von Toni Kroos erhöhte Marco Asensio (56.). Isco (74.) sorgte nach Zuspiel von Cristiano Ronaldo für den Endstand.