East Rutherford (dpa) - Champions-League-Sieger Real Madrid hat zum Abschluss seiner US-Sommer-Tour einen weiteren Sieg gefeiert. Die Spanier gewannen am Dienstag (Ortszeit) ihr drittes und letztes International-Champions-Cup-Spiel gegen AS Rom 2:1 (2:0).

Mittelfeldakteur Marco Asensio brachte die Königlichen aus der spanischen Hauptstadt bereits in der zweiten Spielminute in Führung. Gareth Bale (15. Minute) erhöhte vor 51 528 Zuschauer im MetLife Stadium in East Rutherford/New Jersey nur wenig später auf 2:0. Den Ehrentreffer der Italiener erzielte Kevin Strootman (83.) kurz vor dem Ende der Partie. Nationalspieler Toni Kroos kam bei Real nur in der ersten Halbzeit zum Einsatz.

Madrid verabschiedet sich mit zwei Siegen und einer Niederlage aus dem Vorbereitungsturnier. Die Römer verbuchten hingegen einen Sieg und zwei Niederlagen beim International Champions Cup.