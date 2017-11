Madrid/Leganés (dpa) - Real Madrid mit Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat sich im Stadtderby auswärts von Atletico Madrid 0:0 getrennt. Beide Rivalen mussten damit am Samstag den Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft auf zehn Punkte anwachsen lassen.

Barça festigte vier Tage vor dem Champions-League-Spiel bei Juventus Turin seinen Spitzenplatz mit einem souveränen 3:0 (1:0) bei CD Leganes. Stürmer Luis Suarez war mit einem Doppelpack (28./60. Minute) für die Elf mit dem deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen erfolgreich. Paulinho erhöhte in der Schlussminute zum Endstand.

Am Mittwoch tritt das Team von Superstar Lionel Messi als Erster der Vorrundengruppe D in der Champions League bei Verfolger Juve an. Real ist in der Gruppe mit Borussia Dortmund am Dienstag bei Außenseiter APOEL Nikosia zu Gast, Atletico empfängt einen Tag später AS Rom.