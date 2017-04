Wien (dpa) - Am Mittwoch wird wieder Fußball gespielt. Endlich, werden viele Sympathisanten des österreichischen Traditionsclubs Rapid Wien sagen, nachdem seit Tagen eine Schlammschlacht rund um den Rekordmeister im Gang ist.

Im Mittelpunkt steht dabei der scheinbar bedenkliche Einfluss der Fan-Gruppierung Ultras auf die Entscheidungen der Club-Führung, die sogar zur Freistellung des Ex-Sportdirektors und langjährigen Schalkers Andreas Müller im November geführt haben soll.

«Ich sage nur: Andreas Müller lügt», sagte Präsident Michael Krammer nun der Zeitung «Krone», nachdem Müller am Wochenende beim TV-Sender Sky Einblicke in seine fast dreijährige Amtszeit bei Rapid gegeben hatte. Die Macht der Ultras sei «ein Wahnsinn» gewesen, so Müller. «Ich kannte so was nicht, dass der Einfluss so groß sein kann. Ich hatte eine andere Meinung im Umgang mit den Ultras. Sie haben Rapid im Griff, das geht nicht. Aber Krammer und (Geschäftsführer Christoph) Peschek liegen mit ihnen im Bett.»

Trauriger Höhepunkt des Zusammenspiels zwischen Club und Fans war ein Vorfall nach der Auswärtspleite beim SV Ried auf der Autobahn, als die Ultras die Mannschaft auf einer Raststätte zum Rapport bestellt hatten. «Wir haben uns für die unauffälligere Variante entschieden und den Bus auf dem Weg nach Wien von der Autobahn geholt, um der Mannschaft auf einem LKW-Rastplatz die Leviten zu lesen», teilte die Gruppierung sogar auf ihrer Homepage mit. Der Club spielte das Zusammentreffen indes als «eine ganz normale Aussprache» herunter.

Ein «No-Go», wie Müller findet. Der langjährige Bundesliga-Profi glaubt, dass er einst «über die Fans gestolpert» ist und führt die Causa Maximilian Entrup an. Der Youngster war nach seinem Wechsel zu Rapid von den eigenen Fans attackiert und sogar mit einem Knallkörper beworfen worden, weil er zuvor einem Fanclub des Stadtrivalen Austria angehört hatte. Müller hatte sich hinter Entrup gestellt, von der Clubführung sei er aber allein gelassen worden.

Auch Vereinsidol Hans Krankl ist inzwischen auf Distanz zu Rapid gegangen. Die Vereinsspitze werde von «Ahnungslosen» geführt, sagte er, und löste weitere verbalen Duelle in der Öffentlichkeit aus.

Zu allem Überfluss kommt die sportliche Krise bei den Wienern hinzu. Nach dem 0:2 im 321. Derby gegen die Austria beträgt der Rückstand auf Tabellenführer RB Salzburg bereits 24 Punkte, bis zum Abstiegsplatz sind es dagegen nur sieben Zähler. Inzwischen versucht sich in Goran Djuricin bereits der vierte Trainer in dieser Saison an Rapid, die Spielzeit hatte der Verein noch mit dem früheren Schalker Mike Büskens begonnen.

Wenn am Mittwoch auch das Cup-Halbfinale gegen den Linzer ASK verloren geht, wäre auch die letzte Chance auf eine Europacup-Teilnahme dahin. Weitere unruhige Zeiten rund um den Hütteldorfer Traditionsverein wären garantiert.