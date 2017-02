Dijon (dpa) - Fußball-Weltmeister Julian Draxler hat mit dem französischen Meister Paris Saint-Germain einen weiteren Rückschlag im Titelkampf kurz vor Schluss abgewendet.

Der Hauptstadtclub siegte dank zweier später Tore mit 3:1 (1:1) bei FCO Dijon. Der Titelverteidiger kletterte damit auf den zweiten Rang und verdrängte OGC Nizza mit dem Ex-Gladbach-Coach Lucien Favre. Der Rückstand der Pariser auf Tabellenführer AS Monaco beträgt weiterhin drei Punkte.

Nizza mit dem früheren Bundesliga-Profi Dante und dem ehemaligen italienischen Nationalspieler Mario Balotelli verlor mit 0:3 (0:0) in Monaco. Der Kolumbianer Radamel Falcao erzielte zwei Treffer. Für Paris trafen in Dijon Lucas Moura (29. Minute), Thiago Silva (81.) und Edinson Cavani (84.). Draxler spielte von Beginn an und scheiterte kurz nach der Pause gleich zweimal an Dijon-Keeper Baptiste Reynet.