Baku (dpa) - Der Vertrag von Robert Prosinecki als Nationaltrainer von Aserbaidschan wird nicht verlängert. Wie der Fußballverband des Landes mitteilte, gelangte man einvernehmlich zu der Entscheidung, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen.

Der ehemalige kroatische Nationalspieler, der in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) geboren wurde und unter anderem für Real Madrid spielte, hatte im Dezember 2014 Berti Vogts als Nationaltrainer abgelöst.

Prosinecki führte Aserbaidschan in der WM-Qualifikation in der Gruppe mit der deutschen Nationalmannschaft mit zehn Punkten zum besten Ergebnis seiner Geschichte. Als Tabellenfünfter verpasste Aserbaidschan trotzdem klar die Teilnahme am WM-Turnier im Sommer 2018 in Russland. Zu einem möglichen Nachfolger von Prosinecki machte der Verband keine Angaben.