Moskau (dpa) - Das Halbfinale hat Europameister Portugal beim Confed Cup so gut wie erreicht. Trotzdem schaute Trainer Fernando Santos nach dem 1:0 (1:0)-Sieg gegen Gastgeber Russland nicht sonderlich glücklich aus.

Denn vor und während dieses Spiels in Moskau kam es nicht nur zu neuen Enthüllungen in der Steueraffäre um Stürmerstar Cristiano Ronaldo, sondern auch zu einer schweren Verletzung des Bundesliga-Profis Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund.

Der 23-Jährige wurde noch am Mittwochabend mit Verdacht auf Knöchelbruch in ein Krankenhaus der russischen Hauptstadt gefahren. Der Confed Cup ist damit für ihn vorbei, der Start der neuen Bundesliga-Saison in Gefahr. «Das ist traurig. Er ist ein fantastischer Junge und ein toller Spieler», sagte Santos dazu. «Wir hoffen wirklich, dass die Verletzung nicht so schlimm ist, wie wir das im Moment befürchten.»

Pikanterweise waren Guerreiro und Ronaldo auch diejenigen, die dieses Spiel vor 42 759 Zuschauern im Spartak-Stadion schon früh entschieden. Bereits in der 8. Minute flankte der BVB-Verteidiger auf den Weltfußballer des Jahres von Real Madrid. Dass Russlands Torwart Igor Akinfejew in seinem 100. Länderspiel und auch sein Bewacher Fjodor Kudrjaschow in dieser Szene gleich doppelt patzten, nutzte Ronaldo zu seinem ersten Turniertreffer aus.

Den Russen steht nun am Samstag in Kasan ein Endspiel gegen Mexiko um den Einzug ins Halbfinale bevor. Für Portugal dagegen ist der Sprung unter die besten Vier vor dem letzten Gruppenspiel gegen Neuseeland nur noch Formsache. Entsprechend zufrieden war auch Ronaldo nach der Partie: «Wir sind sehr glücklich. Das ist das erste Mal, dass Portugal in Russland gewinnen konnte», sagte der 32-Jährige. «Wir haben sehr gut gespielt. Und wir haben eine Mannschaft vor ihrem eigenem Publikum geschlagen. Zu den vier Punkten in der Tabelle und der Leistung kann ich meinem Team nur gratulieren.»

Bereits zum zweiten Mal wurde Ronaldo beim Confed Cup zum «Spieler des Spiels» gewählt. Zu der obligatorischen Pressekonferenz erschien er diesmal sogar - nur Nachfragen ließ er sich zu.

Sie hätten sich womöglich um die neuen Enthüllungen gedreht, die das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» kurz vor dem Spiel in der Affäre um mutmaßlich hinterzogene Steuergelder von rund 14,7 Millionen Euro veröffentlichte. Dabei handelt es sich um Dokumente, nach denen ein für diese Affäre maßgeblicher Vertrag von Ronaldo möglicherweise rückdatiert wurde, bevor er an die Ermittlungsbehörden ging. Anwälte und Berater des Real-Madrid-Stars äußerten sich dazu nicht. Sie weisen den gesamten Vorwurf der Steuerhinterziehung zurück.