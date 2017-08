Moskau (dpa) - Portugals EM-Siegtorschütze Eder wechselt zunächst auf Leihbasis vom französischen Club OSC Lille zu Lokomotive Moskau.

Der russische Fußball-Erstligist besitze nach dem Ende der Leihe eine Kaufoption für den 29 Jahre alten Stürmer, teilten die Vereine mit. Der Portugiese, der im EM-Finale 2016 in der Verlängerung den 1:0-Siegtreffer gegen Frankreich erzielt hatte, war im Februar 2016 vom FC Swansea nach Lille gewechselt. In insgesamt 51 Spielen erzielte er für den Club zwölf Tore in der Ligue 1.