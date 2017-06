Kasan (dpa) - Fluchtartig verließ Cristiano Ronaldo nach dem missglückten Confed-Cup-Auftakt die Kasan Arena.

Als Erster kam der portugiesische Superstar enttäuscht über das 2:2 (1:1) gegen Mexiko aus der Kabine, rüttelte an einer verschlossenen Tür und stapfte dann wortlos an den Journalisten vorbei zum Mannschaftsbus. Bloß weg von den Fragen nach dem späten Ausgleich, seiner Steueraffäre, dem möglichen Abschied von Real Madrid. Zuvor schwänzte der 32-Jährige bereits die obligatorische Pressekonferenz für den Spieler des Spiels - und sorgte damit für einen Affront gegen den Weltverband FIFA.

Lediglich in einem 45-sekündigen Statement für einen Sponsor äußerte sich der frustrierte Kapitän am Sonntagabend. «Es ist nicht das Ergebnis, das wir wollten», sagte Ronaldo. «Wir müssen uns keine Sorgen machen, es geht uns gut, wir sind ruhig.»

Erst in einer turbulenten Schlussphase verspielte Portugal den möglichen Sieg gegen die stark aufspielenden Mexikaner um Torschütze Javier Hernández und steht nun gegen Gastgeber Russland bereits mächtig unter Druck. ««Als Cristiano viel Platz hatte, herrschte Alarm bei Mexiko», klagte Portugals Trainer Fernando Santos. «Wir hätten häufiger über Cristiano spielen sollen, aber unsere Spieler sind keine Maschinen.»

Ronaldo legte in der 34. Minute die Führung durch Ricardo Quaresma mit einer feinen Einzelleistung auf, zuvor wurde den Portugiesen bei der Videobeweis-Premiere ein Treffer durch Nani zurecht verwehrt. Mexikos Rekordschütze Hernández erzielte vor 34 372 Zuschauern mit seinem 48. Länderspieltor den verdienten Ausgleich (42.).

Nach dem späten Treffer von Cedric schien der schmeichelhafte Sieg des Favoriten perfekt, Hector Moreno (90.+1) schockte Portugal aber in der Nachspielzeit. «Wir gehen mit einem sehr guten Gefühl in das nächste Match», sagte Hernández mit Blick auf das kommende Duell mit Außenseiter Neuseeland. «Dieses Unentschieden eröffnet uns alle Chancen auf das Halbfinale.»

Portugal steht damit gegen die Russen, die zum Auftakt in Gruppe A mit 2:0 gegen Neuseeland gewonnen hatten, vor einem wichtigen Spiel. Nach dem Wirbel um die Steuer-Anschuldigungen und den kolportierten Gedanken an einen Abgang bei Real Madrid konnte auch Ronaldo zu selten für Glanzmomente sorgen, wurde aber zumindest zum Man of the Match gekürt. Den dafür vorgesehenen Auftritt vor der Weltpresse sagte er nach FIFA-Angaben wegen einer Behandlung ab.

Nach den verheerenden Waldbränden in Portugal begann die zweite Partie beim Confed Cup mit einer Schweigeminute. Elf Europameister standen in der Startformation der Portugiesen, auch Dortmunds Raphaël Guerreiro bekam von Trainer Santos das Vertrauen geschenkt. Bei Mexiko hatte Eintracht Frankfurts Neuzugang Carlos Salcedo auf der rechten Abwehrseite die Aufgabe, Ronaldo zu stoppen. Nach ordentlichem Beginn war der 23-Jährige doch etwas überfordert.