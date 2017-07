Berlin (dpa) - Lukas Podolski will beim offiziellen Debüt in Japan die Fans seines neuen Clubs Vissel Kobe überzeugen. «Ich will helfen, dass wir unsere Ziele erreichen», schrieb der Weltmeister in «Fußball Bild».

«Ich will Leistung bringen.» Der 130-malige Nationalspieler wird am 29. Juli erstmals in einem Punktspiel für auflaufen. Der Ex-Kölner räumte allerdings ein, dass die Hoffnung, Kobe in der Liga für die asiatische Champions League zu qualifizieren, schwer zu erfüllen sein werde. «Der Abstand in der Meisterschaft - wir stehen zur Zeit auf Platz neun - ist mit neun Punkten groß», schrieb der 32-Jährige. Zugleich wies er darauf hin, dass sein Team noch in zwei Pokalwettbewerben vertreten sei. «Da sind die Chancen größer. Denn die jeweiligen Sieger qualifizieren sich auch für die Champions League.»

Podolski war bei seiner Ankunft in Japan vor drei Wochen von den Fans mit Begeisterung empfangen worden. Die Anhänger von Vissel Kobe setzen darauf, dass der «Podolski-Effekt» der zuletzt nicht glänzend spielenden Mannschaft zu neuer Energie verhilft.