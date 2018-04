St. Etienne (dpa) - Durch ein Eigentor in der dritten Minute der Nachspielzeit kam Tabellenführer Paris St. Germain in der französischen Fußball-Liga noch zu einem 1:1 (1:0) bei AS St. Etienne.

Matthieu Debuchy unterlief das Missgeschick. Den Treffer für St. Etienne hatte Remy Cabella (17.) bereits in der Anfangsphase erzielt. Der französische Nationalspieler scheiterte zudem mit einem Strafstoß (31.) am Pariser Alphonse Areola, der anstelle von Kevin Trapp das Tor hütete. PSG spielte nach einem Platzverweis für Presnel Kimpembe (41.) mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl.

Die Pariser, die in dieser Saison in der Ligue 1 erst zweimal verloren haben, führen die Tabelle bei noch sechs ausstehenden Partien mit 17 Zählern Vorsprung auf AS Monaco an, das noch ein Spiel mehr auszutragen hat. St. Etienne rangiert auf Platz acht und hat drei Zähler Rückstand auf die Europa-League-Ränge.