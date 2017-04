Avranches (dpa) - Frankreichs Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat das Halbfinale im französischen Pokal erreicht.

Weltmeister Julian Draxler stand beim 4:0 (1:0) im Viertelfinale gegen den Drittligisten US d'Avranches aber nicht im Kader, Torhüter Kevin Trapp saß auf der Bank. Ein Doppelpack gelang Hatem Ben Arfa (35./54.). Der Brasilianer Lucas Moura (56.) und der Argentinier Javier Pastore (82.) erzielten die weiteren Treffer.

Bereits am Dienstag hatten Dortmunds Champions-League-Gegner AS Monaco und EA Guingamp die Runde der letzten Vier erreicht. Am Mittwoch schaffte neben Paris noch Angers SCO durch ein 2:1 gegen Girondins Bordeaux den Sprung ins Halbfinale.