San Jose (dpa) - Ohne den weiter verletzten Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat sich Chicago Fire für die Playoffs in der nordamerikanischen MLS qualifiziert. Das Team gewann bei den San Jose Earthquakes mit 4:1 (2:0).

Der 18 Jahre alte Djordje Mihailovic mit seinem ersten Profi-Tor und Luis Solignac (40.) brachten die Gäste schon vor der Pause deutlich in Front. Stürmer Nemanja Nikolic (48./65.) sorgte mit einem Doppelpack für die Entscheidung. San Jose konnte nur noch durch Chris Wondolowski (87.) verkürzen.

Der 33-jährige Schweinsteiger verpasste wegen einer Wadenverletzung bereits das vierte Spiel in Folge. Trotz des Erfolgs bleibt Chicago mit nun 51 Punkten auf dem vierten Platz in der Eastern Conference. San Jose liegt mit 39 Zählern auf dem achten Rang im Westen. Im drittletzten Spiel der regulären Saison trifft Chicago am Samstag im heimischen Toyota Park auf New York City FC, die als Tabellenzweiter im Osten ebenfalls schon für die Playoffs sicher qualifiziert sind.