Berlin (dpa) - Mit dem Sieg beim Afrika Cup hat sich Kameruns Fußball-Nationalmannschaft auch die Teilnahme am Confederations Cup in diesem Sommer in Russland gesichert.

Am 25. Juni (17.00 Uhr/MESZ) kommt es dabei in Sotschi zum Duell mit Weltmeister Deutschland. Weitere Kontrahenten in der Vorrundengruppe B sind Australien und Chile.

Gegen die Afrikaner hat die DFB-Auswahl in ihrer Länderspiel-Historie bislang drei Partien bestritten. Erstmals traf man bei der WM 2002 im japanischen Shizuoka aufeinander. Das 2:0 durch Tore von Marco Bode und Miroslav Klose zum Abschluss der Gruppenphase sicherte der Auswahl von Teamchef Rudi Völler den Einzug ins Achtelfinale.

Klose war auch Torschütze im zweiten Spiel. Beim 3:0 im Test im November 2004 in Leipzig traf er doppelt. Kevin Kuranyi hatte das erste Tor erzielt. Kurz vor der Abreise zur WM 2014 gab es für die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw im Test in Mönchengladbach ein 2:2, bei dem Thomas Müller und André Schürrle trafen.

Kamerun nimmt zum dritten Mal nach 2001 und 2003 am Confederations Cup teil. Überschattet wurde das Turnier 2003 vom Herztod des Spielers Marc-Vivien Foé im Halbfinale gegen Kolumbien.