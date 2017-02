Barcelona (dpa) - Lionel Messi hat den FC Barcelona vor einer weiteren Blamage bewahrt. Fünf Tage nach dem 0:4 bei Paris Saint-Germain in der Champions League erzielte der Superstar im Ligaspiel in der Schlussminute per Foulelfmeter den 2:1-Siegtreffer gegen den Abstiegskandidaten CD Leganes.

Messi hatte auch das Führungstor erzielt (4.). Damit bleibt Barca mit 51 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter Real Madrid (52). Allerdings haben die Königlichen aus Madrid noch zwei Nachholspiele auszutragen.