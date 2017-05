London (dpa) - Fußball-Weltmeister Per Mertesacker vom FC Arsenal hofft mit einem Sieg im englischen FA-Cup-Finale gegen Meister FC Chelsea am Samstag auf ein versöhnliches Saison-Ende.

«Der Titel würde mir sehr viel bedeuten. Es wäre ein schöner Abschluss einer turbulenten und einer für mich sehr schwierigen Saison», sagte der Abwehrspieler in einem Interview mit dem Internetportal «werderstube.de».

Mertesacker kam wegen einer langwierigen Knie-Verletzung und der starken Konkurrenz in der Defensive nur am letzten Premier-League-Spieltag gegen Everton zum Einsatz. «Der Trainer brauchte mich nicht. Ich hätte natürlich spielen können, aber mir fehlte die Spielpraxis», erklärte der frühere Bremer Profi. «Ich war bis zum Spiel gegen Everton in der Warteschleife. Damit kann ich im dritten Frühling meiner Karriere aber gut umgehen. Wichtig ist, dass ich gesund bin.»

Eine Entscheidung über die Fortsetzung seiner Karriere nach Vertrags-Ende in London am 30. Juni 2018 wird 32 Jahre alte Innenverteidiger demnächst fällen. «Wahrscheinlich werde ich schon im Sommer entscheiden, ob ich 2018 aufhöre oder vielleicht noch mal nach Deutschland zurückkomme.» Mertesacker bestätigte zudem das Interesse von Ex-Club Werder Bremen. «Ich hatte mal Kontakt mit Frank Baumann, aber habe ihm ganz klar gesagt, dass ich bei Arsenal bleiben werde», teilte er mit.