London (dpa) - Der französische Stürmerstar Alexandre Lacazette von Olympique Lyon steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor einem Wechsel zu Arsenal London. Der britische Verein wollte zunächst dazu aber keinen Kommentar abgeben.

Der 26-Jährige hatte in der letzten Saison für den französischen Erstligisten 28 Tore in 30 Ligaspielen erzielt. Lacazette soll am 4. Juli den Medizincheck beim Premier-League-Club absolviert haben. Als Ablöse werden inklusive Bonuszahlungen bis zu 52 Millionen Pfund (knapp 60 Millionen Euro) fällig, wie britische Medien berichteten.

Auch der deutsche ehemalige deutsche Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann kehrt zum FC Arsenal zurück. Das erklärte eine Pressesprecherin des Vereins auf Anfrage. Lehmann unterstützt Cheftrainer Arsène Wenger bei der Betreuung des Teams mit den deutschen Weltmeistern Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker. Zuvor hatte «Die Welt» über den Wechsel berichtet. Lehmann stand von 2003 bis 2008 bei dem Club unter Vertrag. Er wurde mit den Gunners 2004 englischer Meister.

Der Franzose Wenger trainiert den Spitzenclub seit 1996. In dieser Saison hatte das Team als Tabellenfünfter zum ersten Mal unter ihm die Qualifikation für die Champions League verpasst.

Interesse an Lacazette war auch Borussia Dortmund nachgesagt worden, sollte der Bundesligist im Sommer den Abgang von Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang kompensieren müssen. Ein Wechsel zum Champions-League-Halbfinalisten Atlético Madrid hatte sich aufgrund einer Transfersperre für die Spanier zerschlagen.

Lacazettes Abschied aus Lyon gilt als möglicher Dominostein, der mehrere Folgetransfers in Europa auslösen könnte. So steht auch Arsenals Starstürmer Alexis Sanchez dem Vernehmen nach auf dem Sprung zu einem neuen Club; als Favorit gilt Manchester City. Aber auch Bayern München wurde zuletzt immer wieder als neuer Club für den Chilenen genannt.