Manchester (dpa) - Jungstar Kylian Mbappé hat durch ein gemeinsames Foto mit dem deutschen Nationalstürmer Leroy Sané auf Twitter die Wechselspekulationen angeheizt.

«Schön dich zu treffen, Bro», schrieb der 18 Jahre alte Torjäger von AS Monaco nach dem Werbetermin eines Sportartikelausrüsters in Manchester. Der Ex-Schalker Sané spielt bei Manchester City. Jenem Club, der offenbar auch großes Interesse an einer Verpflichtung von Mbappé hat. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 160 Millionen Euro.