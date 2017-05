Dubai (dpa) - Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona ist neuer Trainer bei Al-Fudschaira SC in den Vereinigten Arabischen Emiraten. «Ich wollte euch sagen, dass ich neuer Trainer bei Al-Fudschaira SC bin, in der zweiten Liga der Vereinigten Arabischen Emirate», schrieb der 56-Jährige auf Facebook.

Auch Maradonas neuer Club veröffentlichte auf Twitter ein Foto von des Argentiniers. Der Weltmeister von 1986 hatte bereits von Juli 2011 an für gut ein Jahr den Club Al-Wasl in Dubai trainiert, war dort allerdings vorzeitig entlassen worden. In seiner Trainerkarriere konnte Maradona bislang nicht an seine Erfolge als Spieler anknüpfen. Die knapp zweijährige Amtszeit als Nationalcoach Argentiniens endete bei der WM 2010 nach dem Viertelfinal-Aus gegen Deutschland. Zuletzt hatte Maradona eine neue Aufgabe beim Weltverband FIFA übernommen.