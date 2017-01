Manchester (dpa) - Nach seinem erfolgreichen Startelf-Comeback kann der deutsche Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger bei seinem Club Manchester United auch auf Einsätze in der Europa League hoffen.

«Er bleibt bei uns und wird auch auf der Liste für die Europa League stehen», sagte Trainer José Mourinho nach Schweinsteigers erstem Startelf-Einsatz für die Red Devils seit über einem Jahr beim 4:0-Sieg im FA-Cup gegen Wigan Athletic. «Wir haben im Mittelfeld nicht so viele Optionen, natürlich ist er eine Option.»

United trifft in der Europa League in der K.o.-Runde im Februar auf AS St. Etienne. Vor der aktuellen Saison hatte der englische Rekordmeister entschieden, Schweinsteiger nicht in den Kader für die Europa League aufzunehmen. Nach den Abgängen von Memphis Depay und Morgan Schneiderlein soll sich dies nach Angaben von Mourinho ändern.

Der 32 Jahre alte Schweinsteiger hatte bei seinem ersten Einsatz von Beginn an seit dem 9. Januar 2016 am Sonntag direkt ein Tor erzielt und eine Vorlage gegeben. «Ein großartiger Abend mit einem fantastischen Sieg vor unseren Fans», schrieb er auf Twitter. Mourinho lobte: «Es war wichtig für ihn, mit seinem Volley direkt etwas beizutragen und ich denke, er ist jetzt glücklich.»