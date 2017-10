Liverpool (dpa) - Liverpool-Verteidiger Dejan Lovren hat im Internet eine Morddrohung erhalten. Der 28-Jährige postete am Dienstag auf Instagram einen Screenshot von der Drohung, die er auf dem Online-Dienst erhalten hatte und die sich gegen ihn und seine Familie richtete.

«Es stört mich nicht, wenn die Leute über mich reden», kommentierte Lovren. «Aber ich kann es nicht dulden, wenn meine Familie bedroht wird. Das kann und werde ich nicht akzeptieren.»

Lovren war nach Liverpools 1:4-Pleite bei Tottenham Hotspur am Sonntag vor einer Woche für seine Leistung scharf kritisiert worden. Trainer Jürgen Klopp hatte ihn bereits nach rund einer halben Stunde ausgewechselt. Beim 3:0-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Huddersfield fehlte der kroatische Fußball-Nationalspieler verletzungsbedingt. Klopp nahm Lovren in Schutz. «Es war nicht die schönste Woche in seinem Leben, aber es ist nur Fußball.»

Zu den Morddrohungen äußerten sich zunächst weder Klopp noch der FC Liverpool. Nach Informationen des Senders BBC ist die Polizei informiert.