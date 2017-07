Liverpool (dpa) - Der deutsche Trainer Jürgen Klopp will mit dem FC Liverpool in der kommenden Premier-League-Saison um die Meisterschaft mitspielen.

«Das Gute ist, dass niemand weiß, wer die Premier League am Ende gewinnt», sagte der Liverpool-Coach auf einer Pressekonferenz am Rande eines Trainingslagers in Hongkong. «Ich glaube, dass jede Mannschaft den Titel gewinnen darf», scherzte Klopp, «also sollten wir das versuchen.»

Der 50-Jährige nannte den Gewinn der Meisterschaft «eine schöne Idee». Als Zielvorgabe wollte er das allerdings nicht verstanden wissen und auch keinen Druck auf seine Spieler ausüben. «Wenn man das als Gepäck mit sich schleppt, hilft es nicht unbedingt», erklärte er «Ich bin sehr zuversichtlich, was die kommende Saison angeht. Aber im Moment müssen wir arbeiten und nicht träumen.»