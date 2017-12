Liverpool (dpa) - Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat den Rekordtransfer des niederländischen Fußball-Nationalspielers Virgil van Dijk verteidigt.

«Wenn man einen Spieler verpflichten will, ist der Preis das Letzte, woran ich denke - nicht, weil ich mit Geld herumwerfe, aber es geht um den Spieler», sagte er. «Es ist nicht schön, aber das ist der Markt. Wir müssen uns anpassen.»

Verteidiger van Dijk wechselt zum 1. Januar vom FC Southampton an die Anfield Road. Der englischen Zeitung «The Telegraph» zufolge zahlen die Reds die Rekordsumme von 75 Millionen Pfund (rund 84 Millionen Euro) für den 26-Jährigen. Damit wäre der Niederländer der bislang teuerste Abwehrspieler der Welt.

Gerüchte über ein angebliches Interesse der Reds an einer Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Schalke 04 kamen auf der Pressekonferenz nicht zur Sprache. Die «Bild» hatte berichtet, dass Liverpool den Mittelfeldspieler und Confed-Cup-Sieger in die Premier League locken will. Der Vertrag des 22-Jährigen in Gelsenkirchen läuft im Sommer aus. Sportvorstand Christian Heidel hatte jüngst erklärt, Schalke habe alles dafür getan, um Goretzka von einem Verbleib zu überzeugen.