Rom (dpa) - Lazio Rom ist dem Finale des italienischen Fußball-Pokals einen großen Schritt näher gekommen. Das Team von Trainer Simone Inzaghi besiegte den Stadtrivalen AS Rom im Derby 2:0.

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger spielte beim Verlierer 90 Minuten durch. Sergej Milinkovic-Savic brachte die Gastgeber im Hinspiel nach einer halben Stunde in Führung. Der ehemalige Dortmunder Ciro Immobile erzielte in der 78. Minute den zweiten Treffer für Lazio. In gut einem Monat kommt es zwischen den Erzrivalen zum Rückspiel-Duell.