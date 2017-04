Rom (dpa) - Lazio Rom steht im Endspiel des italienischen Fußball-Pokals. Dem früheren Club von Weltmeister Miroslav Klose reichte im Rückspiel bei Stadtrivale AS Rom sogar ein 2:3 (1:1) zum Weiterkommen. Das Hinspiel hatte Lazio 2:0 gewonnen.

Im zweiten Halbfinale treffen am Mittwoch erneut der SSC Neapel und Juventus Turin aufeinander. Vier Tage nach dem Aufeinandertreffen in der Liga (1:1) geht Juve mit einem 3:1-Vorsprung aus dem Hinspiel in das Prestigeduell. Das Endspiel steigt am 2. Juni.

Sergej Milinkovic-Savic (37.) und der Ex-Dortmunder Ciro Immobile (56.) brachten Lazio im Olympiastadion zweimal in Führung, die Gastgeber kamen jedoch durch Stephan El Shaarawy (43.) und zweimal Mohamed Salah (66. und 90.) zum Sieg.