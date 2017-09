Paris (dpa) - Der französische Erstligist Paris Saint-Germain wird laut einem Medienbericht am Samstag ohne seinen Star-Stürmer Neymar zum Spiel nach Montpellier fahren. D

er Brasilianer, der nach einem 222-Millionen-Euro-Transfer in der französischen Hauptstadt spielt, habe sich am Freitag leicht am Fuß verletzt, berichtete die französische Sportzeitung «L'Équipe». Der 25-Jährige könnte möglicherweise zur Spitzenbegegnung in der Champions League gegen Bayern München am Mittwoch im Pariser Prinzenparkstadion wieder fit sein.