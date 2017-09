Huddersfield (dpa) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat am siebten Spieltag der Premier League den Tabellenletzten Crystal Palace souverän mit 4:0 (2:0) geschlagen und damit zumindest für kurze Zeit die Tabellenführung übernommen.

Die Red Devils siegten im Old Trafford dank Toren von Juan Mata (3. Minute), Marouane Fellaini (35./49.) und Romelu Lukaku (86.), der als erst zweiter Spieler der Premier-League-Geschichte nach Andrew Cole sieben Treffer in den ersten sieben Saisonspielen erzielte. Am Abend konnte Lokalrivale Manchester City mit einem Sieg bei Meister FC Chelsea wieder nach Punkten mit United gleichziehen und die Tabellenspitze übernehmen.

Krisenclub Crystal Palace erlitt im siebten Spiel bereits die siebte Niederlage und hat in dieser Saison noch kein einziges Tor erzielt - ein einmaliger Negativrekord in der Premier League.

Zuvor hatte der deutsche Trainer David Wagner mit Aufsteiger Huddersfield Town eine deutliche Niederlage einstecken müssen. Seine Terriers unterlagen zuhause im John Smith's Stadium mit 0:4 (0:3) gegen Tottenham Hotspur und kassierten damit mehr Gegentore als in der gesamten bisherigen Saison. Der formstarke englische Fußball-Nationalspieler Harry Kane (9./23. Minute) mit einem Doppelpack, Ben Davies (16.) und Moussa Sissoko (90.+1) trafen für die überlegenen Spurs.

Die Londoner kletterten damit zumindest vorübergehend auf Platz drei der Premier-League-Tabelle. Huddersfield stand nach der zweiten Saisonniederlage am Samstagmittag zunächst auf Platz zehn. Das Team um die deutschen Profis Chris Löwe, Christopher Schindler und Elias Kachunga hatte zuvor in sechs Ligaspielen insgesamt nur drei Gegentore kassiert.