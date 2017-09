London (dpa) - Das prestigeträchtige London-Derby in der englischen Premier League ist am fünften Spieltag ohne Sieger geblieben.

Fußball-Meister FC Chelsea und der FC Arsenal trennten sich an der Stamford Bridge mit 0:0. Ein Treffer des deutschen Nationalspielers Shkodran Mustafi für Arsenal wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Chelseas David Luiz sah nach einem Foul am Ex-Schalker Sead Kolasinac in der 87. Minute die Rote Karte.

Mesut Özil stand wegen einer Muskelverletzung nicht im Kader der Gunners, die ihre letzten beiden Duelle gegen den Lokalrivalen Chelsea - das FA-Cup-Finale und den Supercup - gewonnen hatten. Per Mertesacker blieb bei Arsenal auf der Bank, genauso wie der deutsche Verteidiger Antonio Rüdiger beim FC Chelsea.