Old Firm

Glasgow (dpa) - Auch ohne Sieg im Stadtderby bleibt Celtic Glasgow in der schottischen Liga souveräner Spitzenreiter. Der Champions-League-Gruppengegner des FC Bayern München trennte sich im Old-Firm-Derby 0:0 von den Glasgow Rangers und führt die Tabelle vor dem FC Aberdeen und dem Lokalrivalen an.

In einer Partie mit zahlreichen Chancen war für beide Teams mehrfach der Siegtreffer möglich. Vor dem Tor fehlte den Gastgebern und den Rangers jedoch die nötige Präzision. Zudem zeigten die Torhüter Craig Gordon von Celtic und Wesley Foderingham bei den Gästen starke Paraden. Die Rangers warten in der Liga nun schon seit 2012 auf einen Sieg gegen The Bhoys.