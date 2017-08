Turin (dpa) - Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin ist standesgemäß in die neue Spielzeit der Serie A gestartet. Der Titelverteidiger mit dem deutschen Weltmeister Sami Khedira gewann das Auftaktspiel der Liga 3:0 (2:0) gegen Cagliari Calcio.

Khedira wurde erst nach gut einer Stunde eingewechselt. Der ehemalige Bundesligaprofi Mario Mandzukic sorgte per Direktschuss schon in der zwölften Minute für die Führung. Juves Torhüter-Legende Gianluigi Buffon verhinderte den zwischenzeitlichen Ausgleich und wehrte einen nach Videobeweis gegebenen Foulelfmeter von Diego Farias (39.) ab. Der Argentinier Paulo Dybala erhöhte unmittelbar vor der Halbzeit auf 2:0, sein Landsmann Gonzalo Higuaín sorgte in der 66. Minute für die Entscheidung.