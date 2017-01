Serie A Juventus festigt Tabellenspitze - AS Rom siegt dank Dzeko

Turin (dpa) - Der italienische Fußball-Meister Juventus Turin hat am 21. Spieltag der Serie A einen erneuten Patzer vermieden und den Abstand auf die Konkurrenz gehalten.

Der Tabellenführer besiegte mit Weltmeister Sami Khedira im Spitzenspiel Lazio Rom 2:0 (2:0) und feierte seinen 27. Heimsieg in Serie. Juve hat nun 48 Punkte auf dem Konto. Lazio, das zuletzt dreimal nacheinander gewonnen hatte, bleibt mit 40 Zählern auf Rang vier.

AS Rom rückte durch einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen Cagliari Calcio wieder bis auf einen Zähler an das Team von Weltmeister Sami Khedira heran. Der frühere Bundesliga-Stürmer Edin Dzeko erzielte in der 55. Minute den einzigen Treffer der Partie.

Das Team von Juve-Trainer Massimiliano Allegri zeigte sich in dessen 300. Serie-A-Spiel von der jüngsten 1:2-Niederlage in Florenz gut erholt. Der Argentinier Paulo Dybala brachte Juve mit einem harten Schuss von der Strafraumgrenze früh 1:0 in Führung (5.). Torjäger Gonzalo Higuain erhöhte auf 2:0 (16.). Es war bereits das 14. Saisontor des Stürmers. Die Turiner nutzten ihre wenigen Chancen konsequent. Vom Tabellen-Vierten aus Rom kam viel zu wenig.

Inter Mailand baute seine Siegesserie aus und verbesserte sich auf einen Europapokal-Startplatz. Die Mailänder gewannen beim Abstiegskandidaten US Palermo 1:0 (0:0) und feierten den sechsten dreifachen Punktgewinn nacheinander. Mit 39 Punkten verdrängte Inter den Stadtrivalen AC Mailand von Platz fünf.

Der Portugiese João Mario erzielte den einzigen Treffer (65.). Inters Cristian Ansaldi sah in der 79. Minute Gelb-Rot. In der Nachspielzeit musste auch Palermos Alessandro Gazzi wegen wiederholtem Foulspiels vom Platz (90.+5). Die Norditaliener dominierten die Partie und hatten die besseren Torchancen. Palermo, das ohne den vom VfB Stuttgart ausgeliehenen Verteidiger Toni Sunjic spielte, hielt auch dank seines starken Torwartes Josip Posavec lange ein 0:0.

Am Vorabend hatte der SSC Neapel das zweite Top-Match des 21. Spieltages mit 2:1 beim AC Mailand gewonnen. Die Süditaliener (44 Punkte) sind nun seit zehn Spielen unbesiegt. Unter der Woche war Napolis Ex-Starspieler Diego Armando Maradona zu Gast beim Team von Trainer Maurizo Sarri. Die frühen Tore für Neapel erzielten Lorenzo Insigne (6. Minute) und José Callejon (9.); Juraj Kucka (37.) verkürzte für Milan.