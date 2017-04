Rom (dpa) - Juventus Turin mit dem deutschen Weltmeister Sami Khedira und Lazio Rom bestreiten das Endspiel um den italienischen Fußball-Pokal.

Juve machte trotz eines 2:3 (1:0) beim SSC Neapel das Weiterkommen perfekt, denn das Hinspiel hatte der Rekordmeister mit 3:1 für sich entschieden. Auch Lazio war am Vortag mit einer 2:3-Niederlage bei Stadtrivale AS Rom ins Finale am 2. Juni eingezogen. Der Ex-Club von Miroslav Klose hatte das Hinspiel 2:0 gewonnen.

In Neapel ebnete ausgerechnet Gonzalo Higuain mit zwei Toren (32. und 58.) den Final-Einzug der Turiner (32.). Der argentinische Stürmer ist bei den Napoli-Fans immer noch ein großes Feindbild, nachdem er 2015 den Club in Richtung Juventus verlassen hatte. Neapel drehte durch Tore von Marek Hamsik (53.), Dries Mertens (61.) und Lorenzo Insigne (67.) noch das Spiel, zum Final-Einzug reichte dies jedoch nicht. Bei den Gästen spielte Khedira 90 Minuten durch.