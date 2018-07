Charlotte (dpa) – Nach der jüngsten Transferoffensive beim FC Liverpool will Trainer Jürgen Klopp mit seinem Verein jetzt Trophäen holen.

«Wir werden uns erneut an der Meisterschaft versuchen und an jeder Art von Trophäe», sagte Klopp während der US-Tour im Bundesstaat North Carolina. «Die neuen Spieler werden uns 100 Prozent stärker machen», meinte der Trainer.

Seit ihrem Einzug ins Champions-League-Finale und dem vierten Platz in der Premier League in der Spielzeit 2017/18 hat der Verein mehr als 170 Millionen Pfund (190 Mio Euro) in neue Spieler investiert, darunter allein 67 Millionen Pfund (75 Mio Euro) für den brasilianischen Nationaltorwart Alisson.

Seit Klopps Start bei dem Verein im Oktober 2015 hat Liverpool drei Cup-Endspiele verloren. Den letzten Titel gewann der FC vor 28 Jahren. Der FC Liverpool beginnt die neue Spielzeit in der englischen Premier League mit einem Heimspiel gegen West Ham United am 12. August. Im Rahmen des International Champions Cup verlor Liverpool in den USA am Sonntag gegen Borussia Dortmund mit 1:3.