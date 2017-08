Rom (dpa) - Giampiero Ventura soll bis zur Europameisterschaft 2020 Trainer der italienischen Fußball-Nationalmannschaft bleiben. Die entsprechende Verlängerung des Vertrags sei ein Zeichen des Vertrauens, sagte der Präsident des italienischen Fußball-Verbands FIGC, Carlo Tavecchio.

«Wir haben drei Ziele: uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, dort die Überraschung und unter den Favoriten der Euro 2020 zu sein», sagte der 69-jährige Ventura laut «Gazzetta dello Sport».

Der Italiener coacht seit Juli 2016 die Squadra Azzurra. Er hatte den Posten vom hochgeschätzten Antonio Conte nach der Niederlage bei der Europameisterschaft in Frankreich übernommen und die Italiener in elf Partien geführt, bei acht davon siegte seine Mannschaft. Am 2. September trifft Italien in der WM-Qualifikation auf Spanien.