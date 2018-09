Berlin (dpa) - Italiens Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem glücklichen Remis in die neue Nations League gestartet.

Im ersten Pflichtspiel unter Trainer Roberto Mancini musste sich die Squadra Azzurra in Bologna zum Auftakt der Gruppenphase mit einem 1:1 (0:1) gegen Polen begnügen.

Italien-Legionär Piotr Zielinski, der beim SSC Neapel spielt, brachte die Gäste beim Debüt des neuen Auswahltrainers Jerzy Brzeczek in der 40. Minute in Führung. Die Vorlage kam von Bayern-Torjäger Robert Lewandowski. Für den Ausgleich sorgte Jorginho per Foulelfmeter (78.). Jakub Blaszczykowski hatte Federico Chiesa zuvor zu Fall gebracht, Schiedsrichter Felix Zwayer gab Strafstoß.

Für die Italiener war es das vierte Spiel unter der Regie von Mancini, der Mitte Mai die Nachfolge von Gian Piero Ventura angetreten hatte. Italien hatte sich erstmals seit 60 Jahren nicht für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Polen war bei der WM in Russland wie Deutschland bereits in der Vorrunde gescheitert.

WM-Gastgeber Russland gewann in der Türkei mit 2:1 (1:1). Denis Tscheryschew brachte die Russen in der 13. Minute mit einem herrlichen Volleyschuss ins lange Eck in Führung, Serdar Aziz glich in Trabzon noch vor der Pause aus (41.). Für den Siegtreffer der Sbornaja sorgte Stürmer Artjom Dsjuba von Zenit St. Petersburg (49.).

Neben Elfmeter-Killer Igor Akinfejew im Tor fehlten Auswahltrainer Stanislaw Tschertschessow zehn weitere Spieler, mit denen die Sbornaja bis ins WM-Viertelfinale vorgedrungen und dort am späteren WM-Zweiten Kroatien gescheitert war. Dafür stand der eingebürgerte Deutsche Roman Neustädter in der Startelf.

Der frühere Bundesligaprofi Andreas Herzog musste bei seinem Debüt als israelischer Teamchef eine knappe Niederlage hinnehmen. Seine Mannschaft verlor in Albanien mit 0:1 (0:0). Den umjubelten Treffer der Gastgeber in Elbasan schoss Taulant Xhaka in der 55. Minute. Herzog, der in den 1990er Jahren für Werder Bremen und Bayern München spielte, hatte sein Amt am 1. August angetreten.