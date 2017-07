St. Petersburg (dpa) - Mit einem ironischen Seitenhieb auf DFB-Chef Reinhard Grindel und überschwänglichem Lob für Gastgeber Russland hat FIFA-Präsident Gianni Infantino eine durch und durch positive Confed-Cup-Bilanz gezogen.

Kritische Fragen zum Thema Doping hatten für den Vorsitzenden des Fußball-Weltverbandes in St. Petersburg keine Priorität. Stellen musste er sich ihnen wie Witali Mutko dennoch. Russlands stellvertrender Regierungschef nutzte die Abschlusspressekonferenz - bei der nur Zeit für Fragen von sechs Journalisten der internationalen Presse war - zu einem scharfen Monolog gegen alle Anschuldigungen.

Jedes staatlich organisierte Doping wurde dementiert. Infantino überraschte im engen Presseraum im Keller des Krestowski Stadions mit einer ungewöhnlichen Verbalspitze gegen seinen Council-Kollegen Grindel. «Er hat jeden Tag eine neue Idee, und das ist großartig», sagte Infantino mit bissigem Unterton. Grindels am Mittwoch in Sotschi gemachte Anregung, alle Doping-Tests bei der WM 2018 in reiner Verantwortung der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA vornehmen zu lassen, ist aus Sicht des FIFA-Chefs überflüssig. Bereits jetzt würden alle Tests von WADA-akkreditierten Labors vorgenommen.

Mutko machte seinem Unmut über aus seiner Sicht ungerechtfertigte Vorwürfe richtig Luft. «Wenn ich einen russischen Tanz vor ihnen aufführe, hören sie dann auf, diese Fragen zu stellen?», lautete einer seiner Repliken. Ansonsten redete Mutko als hätte es den Doping-Skandal um russische Leichtathleten und Wintersportler nie gegeben. «Doping wird bei uns nicht toleriert. Es gibt kein staatliches Programm der Dopingorganisation», beteuerte der nationale Fußball-Verbandschef.

Die britische Zeitung «Mail on Sunday» hatte während des Confed Cups über mögliche Doping-Anschuldigungen gegen alle 23 Spieler des WM-Kaders von 2014 berichtet, in einem ARD-Interview hatte WADA-Sonderermittler Richard McLaren von 155 nicht untersuchten Dopingproben von russischen Fußballern gesprochen. «Wir haben niemals Leute unterstützt, die Doping nutzen. Wir arbeiten mit dem IOC zusammen. Wir glauben, dass dieses System funktioniert», sagte Mutko.

Infantino wollte aber viel lieber die gelungene Generalprobe für die WM 2018 feiern. Und Grund dafür sieht der Schweizer genug. «Wir hatten großartige Spiele. Wir haben über Gewalt, Hooligans und Rassismus gelesen - wir hatten nichts davon. Alles hat reibungslos geklappt», sagte der 47-Jährige. Angesichts der internationalen Skepsis gegenüber Gastgeber Russland fügte er an: «Wenn ein problematisches Turnier so aussieht, will ich viele problematische Turniere, weil es ein großer Erfolg war.»