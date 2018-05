Manchester (dpa) - Der deutsche Trainer David Wagner hat mit Huddersfield Town im Abstiegskampf der Premier League einen wichtigen Punktgewinn gefeiert. Beim englischen Fußballmeister Manchester City kam Huddersfieldzu einem 0:0.

In der Nachspielzeit hatten die Terriers sogar Chancen auf den Siegtreffer. Wagners Team belegt zwei Spieltage vor dem Ende der Saison den 16. Tabellenplatz und hat drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Man City versäumte es, durch das torlose Remis, am Tag seiner Meisterfeier im eigenen Stadion Punkt- und Torrekorde ein- oder aufzustellen. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola hatte nach dem Spiel 94 Zähler. Den bisherigen Premier-League-Rekord hält der FC Chelsea mit 95 Punkten in der Saison 2004/05. Chelsea hält auch den Torrekord von 103 Treffern (2009/10). Man City hat in dieser Spielzeit bisher 102 Tore erzielt.

Nach dem Abpfiff stürmten Hunderte City-Fans den Platz und feierten friedlich. Einige Anhänger trugen dabei auch ein Transparent mit Genesungswünschen für Trainerlegende Sir Alex Ferguson, der fast 27 Jahre den Lokalrivalen Manchester United trainiert hatte. «Fußball beiseite, gute Besserung Fergie», war darauf zu lesen. Der 76 Jahre alte Sir Alex war zuvor nach einer Gehirnblutung notopertiert worden.