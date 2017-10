Istanbul (dpa) - Dank Emmanuel Adebayor hat Istanbul Basaksehir FK vor dem Europa-League-Duell bei der TSG 1899 Hoffenheim noch einmal Selbstvertrauen getankt.

Adebayor, der einst für Top-Clubs wie den FC Arsenal, Real Madrid oder Manchester City spielte, erzielte für Basaksehir in der türkischen Meisterschaft das Siegtor zum 2:1 (1:1) gegen Alanyaspor. Adebayor tritt mit Basaksehir am Donnerstag in der Europa League (21.05 Uhr) beim Fußball-Bundesligisten Hoffenheim an. Hoffenheim ist in der Gruppe C punkt- und sieglos. Die Gruppe führt Sporting Braga (6 Punkte) vor Ludogorez Rasgrad (4) aus Bulgarien und Basaksehir (1) an.