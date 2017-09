Turin (dpa) - Das Debüt von Ex-Schalker und Nationalspieler Benedikt Höwedes beim italienischen Meister Juventus Turin verzögert sich wegen einer Verletzung weiter.

Der deutsche Weltmeister werde beim Stadt-Derby gegen den FC Turin nicht eingesetzt, sagte Trainer Massimiliano Allegri mit Blick auf das Spiel in Turin. Höwedes hatte nach Medienangaben beim Training eine Zerrung im linken Oberschenkel erlitten, die in den nächsten Tagen genauer untersucht werden müsse. Der Verteidiger war Ende August zunächst auf Leihbasis vom FC Schalke 04 nach Italien gewechselt, kam aber bislang weder in der Serie A noch in der Champions League zum Einsatz.