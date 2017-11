Liverpool (dpa) - Wayne Rooney konnte sein Glück selbst kaum fassen. Der englische Ex-Nationalspieler in Diensten des FC Everton strahlte übers ganze Gesicht, während laute «Rooney, Rooney!»-Sprechchöre durch den Goodison Park in Liverpool schallten.

«Das war eines der besten Tore, die ich je geschossen habe», erklärte der 32-Jährige nach seinem Traumtor zum 4:0-Sieg gegen West Ham United. Aus der eigenen Hälfte heraus und aus mehr als 50 Metern hatte Rooney in der 66. Minute getroffen. West-Ham-Keeper Joe Hart befand sich nach einem missglückten Klärungsversuch außerhalb seines Strafraums, als der Ball bei Rooney landete.

«Besser habe ich nie einen Ball getroffen», erklärte der Stürmer, der mit dem Distanzschuss seinen Dreierpack perfekt machte. Es war bereits Rooneys neunter Hattrick, aber sein allererster im Trikot des FC Everton.

«Das war ein perfekter Moment», schwärmte Rooney, der bereits in der 18. und 28. Minute getroffen hatte. Unter den Augen des zukünftigen Everton-Trainers Sam Allardyce zeigte sich der frühere England-Kapitän, der in den vergangenen Wochen kaum geglänzt und zuletzt sogar auf der Bank gesessen hatte, von seiner besten Seite. Allardyce freute sich auf der Tribüne. Mit einem Wayne Rooney in dieser Form wird die Mission Klassenerhalt ein ganzes Stück leichter.