San Antonio (dpa) – Mexikos Fußball-Nationalmannschaft hat durch einen Erfolg im letzten Gruppenspiel das Viertelfinale beim Gold-Cup-Turnier in den USA erreicht. Mit 2:0 (1:0) gewann der Titelverteidiger gegen Curaçao.

Den Führungstreffer beim Spiel in San Antonio im US-Bundesstaat Texas erzielte Ángel Sepúlveda per Kopf in der 22. Spielminute. Edson Álvarez (90.) erhöhte in der Nachspielzeit auf 2:0. Mit sieben Punkten aus drei Spielen sicherten sich die Mexikaner den Gruppensieg in Gruppe C.

Neben Mexiko haben auch Jamaika und El Salvador das Viertelfinale beim Kontinentalwettbewerb der nord- und mittelamerikanischen FIFA-Konföderation CONCACAF erreicht. Den beiden Mannschaften reichte im direkten Aufeinandertreffen ein 1:1 (0:1). Stürmer Nelson Bonilla (15.) sorgte mit seinem zweiten Treffer bei diesem Turnier für die 1:0-Führung der Mittelamerikaner. Den Ausgleich für Jamaika erzielte Darren Mattocks per Foulelfmeter in der 64. Minute. Mit fünf Punkten beendet Jamaika die Gruppenphase auf dem zweiten Platz der Gruppe C. El Salvador hat sich als Tabellendritter ebenfalls für die K.o.-Runde qualifiziert.

El Salvador und Honduras aus der Gruppe A sind mit jeweils vier Punkten die zwei punktbesten Drittplatzierten nach dem Ende der Gruppenphase. Curaçao hingegen verabschiedet sich mit null Punkten aus dem Turnier.