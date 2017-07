St. Petersburg (dpa) - Russland-Treue, Doping-Problem und immer noch die Ethik-Fragen: Nach seiner logistisch gelungenen Turnier-Premiere schlägt Gianni Infantino unverändert große Skepsis entgegen.

Und der FIFA-Boss tut wenig, um die Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit zu zerstreuen. Der selbsterklärte große Reformer der maroden Welt der Fußball-Funktionäre trat während des Confed Cups vor allem in einer Rolle in Erscheinung: als unkritischer Freund der stolzen Gastgeber.

Nach seinem skurrilen Redeauftritt mit Staatschef Wladimir Putin in der Ehrenloge des St. Petersburger WM-Stadions beim Eröffnungsspiel hielt sich der 47-Jährige zurück. Doch vor dem Finale zwischen Deutschland und Chile ging es im gleichen Tonfall weiter: «Wenn ein problematisches Turnier so aussieht, will ich viele problematische Turniere, weil es ein großer Erfolg war», sagte der Schweizer in seiner durch und durch positiven Bilanz des WM-Testlaufs.

Schnell schaltete er im Kellerraum der riesigen Krestowski Arena als Sitznachbar des umstrittenen russischen Multifunktionärs Witali Mutko in einen Modus der Selbstzufriedenheit. Souverän wirkte Infantino nicht. Schon gar nicht in seiner ironisch-bissigen Replik an DFB-Präsident Reinhard Grindel, der im ersten russischen Fußball-Sommer geschickt den Part des konstruktiven Mahners im FIFA-Zirkel übernommen hat.

«Er hat jeden Tag eine neue Idee, und das ist großartig», spottete Infantino in Richtung Grindel. Dessen Vorschlag, alle Gewalt über Dopingfragen im WM-Jahr in die Hände der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA zu legen, sei obsolet, meinte Infantino. Von einer kritischen Auseinandersetzung mit den Indizien möglichen Dopings im russischen Fußball ist die FIFA ein Jahr vor der großen WM-Sause weit entfernt.

Es ist diese nonchalante Haltung Infantinos, mit der er fatal an seinen gestürzten Vorgänger Joseph Blatter erinnert. Der Hauch der Unantastbarkeit umweht dann den FIFA-Boss. Dabei verspricht Infantino permanente Transparenz. Wie eine Stimme aus der dunklen Vergangenheit erklangen am Sonntag die Kommentare Blatters in der Zeitung «Blick».

«Als ich 1998 zum Präsidenten gewählt wurde, schrieb die FIFA rote Zahlen. Als ich ging, hatte sie 1,4 Milliarden Reserven. Und die neue FIFA braucht jetzt das Geld auf. Man hat den Verbänden zu viel Geld versprochen», erinnerte Blatter an Infantinos möglicherweise siegbringende Wahlkampf-Aussage, jedem der 211 Nationalverbände mehr als eine Million Dollar zu geben.